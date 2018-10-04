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"أزاور وكوليبالي" في المغرب ومالي بعد مواجهة الاتحاد

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 11:59 ص
أزاور وكوليبالي في المغرب ومالي بعد مواجهة الاتحاد
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علي نبوي
 
ينضم وليد أزارو وساليف كوليبالي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمعسكر منتخبي المغرب ومالي  يوم ٨ أكتوبر الجاري.

وتلقى النادي الأهلي خطابات رسمية من الاتحادين المغربي والمالي باستدعاء الثنائي وليد أزارو وكوليبالي للانضمام لمنتخبات بلادهم ضمن الأجندة الدولية المقبلة.

وتقرر سفر الثنائي للانتظام في معسكراتهم بعد مشاركتهما مع الأهلي في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز والمحدد لها يوم ٧ أكتوبر الجاري.

المزيد عن: كولبيالي الأهلي والاتحاد الأهلي أزارو
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