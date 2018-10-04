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روسيا: جزء من المعارضة المسلحة في إدلب السورية يؤيد اتفاق نزع السلاح

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:42 ص
روسيا: جزء من المعارضة المسلحة في إدلب السورية يؤيد اتفاق نزع السلاح
ماريا زاخاروفا
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وكالات
 

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس 4 أكتوبر، إن جزءا من المعارضة المسلحة، المتواجدة في إدلب السورية يؤيد اتفاق إنشاء منطقة منزوعة السلاح.

 

إذ صرحت زاخاروفا "وفقا للمعلومات الواردة، فقد أعلنت عدة تشكيلات من المعارضة المسلحة السورية في إدلب عن تأييد اتفاق إنشاء منطقة منزوعة السلاح هناك".

 

ووفقا لأقوالها فإن الجيشين الروسي والسوري قد وفرا عمل ممر إنساني في إدلب، ليتمكن المدنيون من المغادرة.

 

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان قد اتفقا في وقت سابق على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب، بحلول 15 اكتوبر على طول خط التماس بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية في محافظة إدلب السورية.

 

المزيد عن: ماريا زاخاروفا روسيا المعارضة المسلحة ادلب السورية اتفاق نزع السلاح
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