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سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 4-10-2018 في قنا

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:39 ص
سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 4-10-2018 في قنا
سعر صرف الدولار
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بسام عبدالحميد
 
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية بتعاملات البنوك اليوم الخميس بقنا، ثباتًا عقب تراجع فى سعر الدولار الأمريكي، واستقرارًا فى التعاملات.

ولقد سجل سعر صرف الدولار 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع، وانخفض أيضا سعر صرف اليورو الأوروبي ليسجل 20.37 جنيه للشراء، 20.63 جنيه للبيع، بينما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني ليسجل 23.00 جنيه للشراء، و23.29 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر صرف الفرنك السويسري ليسجل 17.53 جنيه للشراء، و17.75 للبيع.
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