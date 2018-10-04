مفاجأة.. العلكة بنكهة النعناع تزيد من رائحة الفم الكريهة!

للتخلّص من رائحة الفم الكريهة، أوّل خطوة قد تلجئين إليها هو مضغ علكة أو تناول سكاكر بطعم النعناع المنعش. هذه العادة لن تلجئي إليها بعد اليوم لتحقيق هذا الهدف إذ اتّضح أنّ مضغ العلكة أو تناول السّكاكر المنكّهة بالنعناع تزيد من رائحة الفم الكريهة على عكس ما كنتِ تظنّين طيلة هذا الوقت.





كشف العلماء أنّ العلكة والحلوى المنكّهة بطعم النعناع هي من أكثر الأطعمة التي قد تضرّ الفم إذ تتسبّب بتجمّع البكتيريا في الأسنان. هذه البكتيريا تحوّل السكّر الموجود في العلكة أو السكاكر بطعم النعناع إلى أسيد أو حمض يحيط بالأسنان، وهذا الأمر يؤدّي إلى الهاليتوزيس أي رائحة الفم الكريهة. الأمر الذي يدلّ على أنّ تفاعل السكّر والنعناع في الفم يؤدّي إلى هذه المشكلة المزعجة.





الحلول البديلة للعلكة بنكهة النعناع للتخلّص من رائحة الفم الكريهة أو للحدّ منها:

ينصح العلماء والاختصاصيون باللجوء إلى المأكولات الطبيعية للتخلّص من رائحة الفم الكريهة أو للحدّ منها على الأقلّ مثل تناول الزبادي والفاكهة الطازجة على أنواعها.