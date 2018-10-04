عاجل– السعودية | خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة للقيادة العراقية



بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع، برقيتي تهنئة إلى الرئيس برهم صالح، بمناسبة انتخابه رئيسًا لجمهورية العراق، وبمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده، وبرقيات تهنئة مماثلة إلى كل من: عادل عبدالمهدي رئيس مجلس الوزراء المكلف، ومحمد الحلبوسي، بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس النواب.



وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامة الرئيس برهم صالح، ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



وعبّر ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والرقي.



وأعرب خادم الحرمين وولي العهد لدولة السيد عادل عبدالمهدي رئيس مجلس الوزراء المكلف، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات لدولته، داعيين المولى أن يوفقه لما فيه خير العراق وشعبه الشقيق.



ودعا الملك وولي العهد المولى أن يوفق السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب ويسدد خطاه لما فيه خير العراق وشعبه الشقيق.





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