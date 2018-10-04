ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ يقرر ترهيب الصين

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:37 ص
الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ يقرر ترهيب الصين
الأسطول الأمريكي
طباعة
وكالات
 

ستقوم الولايات المتحدة بإجراء مناورات عسكرية في نوفمبر، مستعرضة قوتها لترهيب جمهورية الصين الشعبية.

 

سيقيم أسطول الولايات المتحدة في المحيط الهادئ "عرضا عالميا" لقوته كجزء من التدريبات العسكرية لمدة أسبوع واحد في نوفمبر.

 

ويعتقد أنه سيتم إجراء هذه المناورات لتخيف الصين وتحذر الجمهورية من أن الولايات المتحدة قادرة على كشف وصد عمليات الصين العسكرية إذا فعلتها.

 

وستشمل التدريبات الطيران والسفن الحربية والقوات البحرية الأمريكية. ووفقا للخطة، فإن السفن الحربية والطيران خلال المناورات سوف تمر بالقرب من المياه الإقليمية للصين في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، حيث تقف السفن الصينية، وفقا لسي ان ان.

 

وفي الوقت نفسه، أشارت وثائق وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة لا تنوي الدخول في أعمال قتالية مع الصين. ومع ذلك، تعترف السلطات الأمريكية الرسمية بأن الصين كثيراً ما تعتبر هذه المناورات العسكرية الأمريكية بمثابة استفزاز صارخ.

 

المزيد عن: ترهيب الصين امريكا المحيط الهادئ الصين الأسطول الأمريكي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباكا اغدام - إذربيجان
x
18:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
18:55
أوليمبياكوس - اليونان
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
x
21:00
باوك سالونيكا - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
مول فيدي - المجر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/4/2018 9:30:41 AM