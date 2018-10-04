عاجل.. مفاجآت بالجملة في لقاء السوبر الأسطوري (صور)

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، لخوض مباراة السوبر المصري السعودي، أمام فريق الهلال يوم السبت المقبل، في الرياض بالمملكة العربيه السعودية.





وتشهد المباراة تجهيزات ضخمة حيث سيكون هناك أتوبيس مخصص لاستقبال اللاعبين في المطار ونقلهم إلى الفندق وإلى الملعب.





وسيكون هناك مسرح مجهز خصيصا لصعود الفريق الفائز لاستلام الكأس، وسيشهد اللقاء استقبال تاريخي للفريق الفائز على أن يتم عمل سحب علي ٤ سيارات للجمهور، ٢ للجمهور المصري و ٢ للجمهور السعودي.





ومن المقرر أن تكون مباراة السوبر السعودي المصري بين الهلال والزمالك أسطورية نظرا للتجهيزات الكبيرة قبل الموقعة العربية.