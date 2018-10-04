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موعد مباراة الفتح والاتحاد بالدوري السعودي ومشاهدة البث المباشر

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:41 ص
موعد مباراة الفتح والاتحاد بالدوري السعودي ومشاهدة البث المباشر
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أحمد عصام
 

يلتقي يوم الخميس، فريقي الفتح والاتحاد، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وتقام تلك المباراة في تمام الساعة 6:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 5:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعي نادي الاتحاد السعودي، في الفوز بلقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بينما يرغب فريق الفتح في تحقيق مركز جيد. 

وسيتم إذاعة مباراة الاتحاد والفتح مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قنوات "Test sport HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.

كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر لمباريات الدوري السعودي عبر موقع الفجر الرياضي.

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