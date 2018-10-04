خطوات إضافة المواليد على البطاقات التموينية وأخر موعد للتقديم

ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين سرعة إضافة المواليد الجدد من أجل الاستفادة من الدعم، من خلال التوجه لمكاتب التموين، أو التسجيل من خلال موقع دعم مصر.





يأتي ذلك في ظل مجهودات الدولة لتقديم وتوفير سبل المساعدة للمواطنين تحرص كل الحرص لحصول كل اسرة على الدعم التمويني.





ومدت الوزارة موعد إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية حتى يوم 7 نوفمبر، وجاء القرار لإعطاء فرصة للمواطنين لإضافة أبنائهم على البطاقات.





ولإضافة المواليد الجدد يمكن الدخول عبر رابط موقع دعم مصر الرسمي.





1 - ثم يجب إدخال رقم البطاقة الذكية الخاصة بك، ثم تحديد المحافظة التابع لها ثم كتابة الأرقام بشكل صحيح بالخانة أمامك.





2 - ثم عليك تحديد الأفراد المقيدين في البطاقة وإضافة الرقم القومي الخاص بكل مقيد.





3 - ثم الضغط على أيقونة تحديث البيانات.





4 - ثم سيتم نقلك مباشرة لصفحة أخري لاستكمال إدخال البيانات .





5 - عليك إدخال رقم المحمول بالخانة الخاصة به.





6 - بجانب إدخال الرقم الأرضي وكذلك البريد الإلكتروني.