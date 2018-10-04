"عز العرب": مصر الدولة الأولى في علاج مرضى فيروس سي



وأضاف "عز العرب"، في لقاء مع التلفزيون المصري، أن مصر عالجت حوالي مليون ونصف مريض، من بين أربعة ملايين مريض تم علاجهم على مستوى العالم.



وتابع أن الاعتماد على الدواء المصري، أعاد الثقة للأدوية المصرية، وهذا أدى لعودة السياحة العلاجية، والتصدير للدول الأجنبية.

قال الدكتور محمد عز العرب، مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إن الاعتماد على المثيل المصري لدواء علاج "فيروس سي" أدى إلى علاج عدد كبير من المرضى، حيث كانت مصر الدولة الأولى في علاج المرضى.