برلماني يكشف السبب وراء أزمة الطماطم



وأضاف "عثمان"، في لقاء مع قناة dmc الفضائية، أنه بالنسبة للطماطم، فإن الشركة المستوردة عندما استوردت بذور الطماطم، زاد الطلب عليها، فبدأ الغش في الأسواق، في البذور، على الرغم من أن هذه البذور من البداية كانت مقاومة للفيروسات.



وتابع النائب البرلماني، أن البذور المغشوشة لا تنتج ثمر، وهذا "خراب بيوت" للمزارعين، مشيرا إلى أن ذلك يحدث في محاصيل أخرى مثل البطاطس.

قال النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الغش في الزراعة هو أخطر شيء على صحة الإنسان، لأن المواطن لن يستطيع معرفة ما بداخله، معقبا: "بداخله أحيانا سموم للأسف".