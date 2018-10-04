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"السواح": 10% من الأدوية في الدول النامية مغشوشة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 04:26 ص
السواح: 10% من الأدوية في الدول النامية مغشوشة
الدكتور أحمد السواح
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور أحمد السواح، خبير استراتيجية الدواء، ورئيس مجلس أمناء المجلس المصري للحق في الدواء، إن الدواء بالدول النامية به مشكلة كبيرة، وهناك دراسة لمنظمة الصحة العالمية تؤكد أن 10% من الدواء بهذه الدول "مغشوش".

وأضاف "السواح"، في لقاء مع قناة dmc الفضائية، أن هذه الكمية توازي 300 مليار دولار، معقبا: "يعني دول مش لاقية تاكل وبتخسر في الدواء نتيجة الغش"، لافتا إلى أن هذا في منتهى الخطورة.

وتابع خبير استراتيجية الدواء، أن هذا ينعكس على حالات الوفاة، حيث يتدرج الغش من "الكامل" الذي يكون الدواء عبارة عن "بودرة"، وليس علاجا ولا يشفي، إلى "الغش الجزئي"، الذي يتم فيه غش جزء من الدواء، إلى النوع الثالث وهو غش المواد الخام.
المزيد عن: منظمة الصحة العالمية الغش الدول النامية الدكتور أحمد السواح الأدوية
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