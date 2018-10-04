أحمد شيحة: "مفيش حاجة اسمها إخوان مسلمين في مصر"



جاء ذلك خلال لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، الذي رد عليه قائلا: "إحنا عندنا الإخوان اسمهم الإخوان الإرهابيين.. معندناش إخوان مسلمين".



ورد "شيحة"، قائلا: "دول مجرمين.. ويجب اتخاذ حل نهائي معهم".

قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق: "مفيش حاجة اسمها إخوان مسلمين في مصر.. وأصبح مالهمش أي نوع من أنواع الخطورة".