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أحمد شيحة: "مفيش حاجة اسمها إخوان مسلمين في مصر"

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:39 ص
أحمد شيحة: مفيش حاجة اسمها إخوان مسلمين في مصر
أحمد شيحة
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نعيم يوسف
 
قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق: "مفيش حاجة اسمها إخوان مسلمين في مصر.. وأصبح مالهمش أي نوع من أنواع الخطورة".

جاء ذلك خلال لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، الذي رد عليه قائلا: "إحنا عندنا الإخوان اسمهم الإخوان الإرهابيين.. معندناش إخوان مسلمين".

ورد "شيحة"، قائلا: "دول مجرمين.. ويجب اتخاذ حل نهائي معهم".
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