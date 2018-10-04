أبرز أخبار التوك شو يوم الأربعاء 3-10-2018
الخميس 04/أكتوبر/2018 - 01:47 ص
أمنية فوزي - ندى محمد - داليا الحسين - نعيم يوسف - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
خبير اقتصادي: اكتشافات الغاز الأخيرة بمصر "كرم من الله" (فيديو)
قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد تحول مصر لمركز إقليمي عالمي في تصدير الغاز المسال وهو ما نراه يتحقق خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن اكتشافات مصر الأخيرة في مجال الطاقة "كرم من الله".
الفيروسات الكبدية: تدريب 4 آلاف شخص للعمل ضمن حملة 100 مليون صحة (فيديو)
قال الدكتور إمام واكد، أستاذ الكبد وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنه تم تدريب 800 طبيب من هيئة التمريض بشكل مكثف ضمن حملة المسح الشامل على فيروس سي، متابعا أن هؤلاء المتدربين نجحوا في تدريب 4 آلاف شخص آخرين يعملون في المرحلة الأولى للحملة، حيث أن كل فريق يحتوي على طبيب وعضو هيئة تمريض ومدخل بيانات.
البرلمان العراقي: مصر مؤهلة اقتصاديًا وأمنيًا.. وعلاقتنا قوية ومتجددة
علق محمد سلمان الطاهي، المتحدث الرسمي باسم رئيس البرلمان العراقي، على زيارة رئيس البرلمان العراقي للقاهرة، قائلًا إن العلاقات المصرية العراقية قوية منذ القدم ومتجددة في كل الاتجاهات، وأن مصر قطب هام جدًا في المنطقة بالكامل، ولها دور محوري في المنطقة.
عاجل.. الفنان فاروق الفيشاوي يعلن إصابته بالسرطان
أعلن الفنان فاروق الفيشاوي إصابته بالسرطان أثناء تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وفقًا لما ذكرته فضائية "إم بي سي مصر" في نبأ عاجل.
وزيرة الصحة: عدد المواطنين الذين ترددوا على أماكن فحص فيروس سي 397 ألف حتى الآن
قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، إن عدد من تردد على أماكن الفحص 397 ألف مواطن في نهاية اليوم الثالث من الفحص في 9 محافظات، وهذا شيء إيجابي جدًا، مطالبة المواطنين بالمشاركة في حملة القضاء على فيروس سي، خاصة أن الفحص والعلاج مجانًا.
متحدث "الزراعة": مصر لا تمتلك تقنية إنتاج تقاوي الخضروات
قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن إنتاج بذور الخضار تحتاج لتقنية معينة غير متوفرة بمصر، موضحًا أن مصر تمتلك العلماء القادرين على ذلك، لكن ينقصها الإمكانيات.
متحدث البرلمان: نتوقع تغيير الخريطة الحزبية استعدادًا لانتخابات 2020
توقع النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن يتغير شكل الخريطة الحزبية خلال الفترة المقبلة استعدادا لانتخابات 2020.
علاء عابد: سنضع خطة عمل جديدة للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيتم وضع خطة عمل جديدة للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مضيفًا: "سنبدأ في عملنا من الغد".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
خبير اقتصادي: اكتشافات الغاز الأخيرة بمصر "كرم من الله" (فيديو)
قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد تحول مصر لمركز إقليمي عالمي في تصدير الغاز المسال وهو ما نراه يتحقق خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن اكتشافات مصر الأخيرة في مجال الطاقة "كرم من الله".
الفيروسات الكبدية: تدريب 4 آلاف شخص للعمل ضمن حملة 100 مليون صحة (فيديو)
قال الدكتور إمام واكد، أستاذ الكبد وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنه تم تدريب 800 طبيب من هيئة التمريض بشكل مكثف ضمن حملة المسح الشامل على فيروس سي، متابعا أن هؤلاء المتدربين نجحوا في تدريب 4 آلاف شخص آخرين يعملون في المرحلة الأولى للحملة، حيث أن كل فريق يحتوي على طبيب وعضو هيئة تمريض ومدخل بيانات.
البرلمان العراقي: مصر مؤهلة اقتصاديًا وأمنيًا.. وعلاقتنا قوية ومتجددة
علق محمد سلمان الطاهي، المتحدث الرسمي باسم رئيس البرلمان العراقي، على زيارة رئيس البرلمان العراقي للقاهرة، قائلًا إن العلاقات المصرية العراقية قوية منذ القدم ومتجددة في كل الاتجاهات، وأن مصر قطب هام جدًا في المنطقة بالكامل، ولها دور محوري في المنطقة.
عاجل.. الفنان فاروق الفيشاوي يعلن إصابته بالسرطان
أعلن الفنان فاروق الفيشاوي إصابته بالسرطان أثناء تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وفقًا لما ذكرته فضائية "إم بي سي مصر" في نبأ عاجل.
وزيرة الصحة: عدد المواطنين الذين ترددوا على أماكن فحص فيروس سي 397 ألف حتى الآن
قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، إن عدد من تردد على أماكن الفحص 397 ألف مواطن في نهاية اليوم الثالث من الفحص في 9 محافظات، وهذا شيء إيجابي جدًا، مطالبة المواطنين بالمشاركة في حملة القضاء على فيروس سي، خاصة أن الفحص والعلاج مجانًا.
متحدث "الزراعة": مصر لا تمتلك تقنية إنتاج تقاوي الخضروات
قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن إنتاج بذور الخضار تحتاج لتقنية معينة غير متوفرة بمصر، موضحًا أن مصر تمتلك العلماء القادرين على ذلك، لكن ينقصها الإمكانيات.
متحدث البرلمان: نتوقع تغيير الخريطة الحزبية استعدادًا لانتخابات 2020
توقع النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن يتغير شكل الخريطة الحزبية خلال الفترة المقبلة استعدادا لانتخابات 2020.
علاء عابد: سنضع خطة عمل جديدة للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيتم وضع خطة عمل جديدة للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مضيفًا: "سنبدأ في عملنا من الغد".