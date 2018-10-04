ميسي: نحلم بدوري الأبطال.. وطريقة لعبنا كانت جميلة

أكد الأسطورة الأرجنتينة ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، أنه ليس من السهل أن يلعب فريقه خارج الأرض بدوري الأبطال، لكن البارسا قدم مباراة كبيرة خصوصا بالشوط الأول.





وقال ميسي في تصريحات صحفية عقب انتهاء مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبير بالفوز 4-2: "الليلة كان هناك العديد من اللقطات الجميله لنا وطريقة لعبنا".



وأضاف: "لم نكن محظوظين بالقائم بالشوط الثاني ثم سجلو .. لكن قلبنا الطاولة عليهم .. شعرنا بالتعب قليلا لكن لم نتوقف وحلينا المباراة".