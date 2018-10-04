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ميسي: نحلم بدوري الأبطال.. وطريقة لعبنا كانت جميلة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:12 ص
ميسي: نحلم بدوري الأبطال.. وطريقة لعبنا كانت جميلة
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عمر عبدالعزيز
 
أكد الأسطورة الأرجنتينة ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، أنه ليس من السهل أن يلعب فريقه خارج الأرض بدوري الأبطال، لكن البارسا قدم مباراة كبيرة خصوصا بالشوط الأول.

وقال ميسي في تصريحات صحفية عقب انتهاء مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبير بالفوز 4-2: "الليلة كان هناك العديد من اللقطات الجميله لنا وطريقة لعبنا".

وأضاف: "لم نكن محظوظين بالقائم بالشوط الثاني ثم سجلو .. لكن قلبنا الطاولة عليهم .. شعرنا بالتعب قليلا لكن لم نتوقف وحلينا المباراة".

وواصل: "كلنا نحلم بالأبطال لكن علينا التقدم جيدا في كل البطولات".

وأتم: "لا أتذكر من أين بدأت اللقطة في الهدف الثالث (يقصد بعد إستحواذ طويل)".
المزيد عن: ليونيل ميسي دوري أبطال أوروبا توتنهام هوتسبير الإنجليزي برشلونة الإسباني
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