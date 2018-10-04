زي النهاردة بتاريخ 04 - 10 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 04 - 10 - 2018

** أحداث





* 1870 - إمبراطور فرنسا نابليون الثالث ينهزم أمام القوات الألمانية ويقع أسير في يد الألمان.





* 1888 - جورج إيستمان يسجل الماركة التجارية إيستمان كوداك.





* 1899 - الجيش المصري يرفع الرايتين المصرية والبريطانية فوق قصر حاكم السودان.





* 1909 - نهاية الإضراب السويدي العام.





* 1932 - فرنسا وبولندا توقعان على اتفاقية للمساعدة المتبادلة بينهما.





* 1948 - الملكة فيلهامينا ملكة هولندا تتنازل عن العرش لابنتها جوليانا والتي أصبحت تلقب بالملكة جوليانا.





* 1953 - انعقاد الدورة الأولى "لمجلس الدفاع العربي المشترك" في القاهرة.





* 1970 - انتخاب سلفادور أليندي رئيسًا لتشيلي.





* 1974 - الولايات المتحدة تقرر إقامة علاقات دبلوماسية مع ألمانيا الشرقية لتكون آخر دولة غربية تقيم علاقات مع الدولة الشيوعية التي أقيمت بالشطر الشرقي من ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.





* 1977 - انضمام جيبوتي إلى جامعة الدول العربية.





* 1981 - اغتيال السفير الفرنسي في لبنان "لويس دو لامار".





* 1990 - الرئيس الأمريكي جورج بوش يعفي مصر من ديونها العسكرية.





* 1997 - عملية للمقاومة الفلسطينية في القدس المحتلة؛ تسفر عن مقتل سبعة أشخاص وجرح 150 آخرين.





* 1998 - تأسيس محرك البحث غوغل على يد سيرجي برين ولاري بايج.





* 1999 - وقوع أول تفجيرات الشقق الروسية في بويناكسك التي أودت بحياة 293 شخصًا وإصابة 651 آخرين.





* 2010 - السلطات البحرينية تعلن تفكيك شبكة سرية وإحباط مخططات إرهابية تستهدف المساس بالأمن الوطني وتقويض الوحدة الوطنية وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.





* 2013 - إبراهيم أبو بكر كيتا يتولى منصب رئاسة مالي كخامس رئيس لمالي خلفا لديونكوندا تراوري.





* 2014 - عُلماء آثار يُعلنون اكتشافهم أقدم عملٍ فنيٍّ تجريديٍّ يُنسب إلى إنسان نياندرتال في كهف گورام البحري، بجبل طارق.





* 2014 - القاعدة تعلن عن تأسيس فرع جديد لها في شبه القارة الهندية.





* 2015 - الانتخابات البلدية والجهوية المغربية تفرز عن تصدر حزب العدالة والتنمية للانتخابات الجهوية، وحزب الأصالة والمعاصرة للانتخابات البلدية.





* 2015 - مقتل 45 جنديا إماراتيا و32 يمنيا و10 سعوديين و5 بحرينيين من قوة التحالف العربي في قصف بصاروخ توشكا في مأرب شمال اليمن.





* 2015 - تشييع جثمان اللاجئ السوري الطفل آيلان الكردي بعد وفاته غرقا في سواحل تركيا، وصور وفاته تهز العالم وتصدم الرأي العام.





* 2015 - اغتيال الشيخ الدُرزي أبو فهد وحيد البلعوس المُعارض لِلنظام السوري باستهداف سيارته بمنطقة عين المرج في مُحافظة السويداء.





* 2016 - البابا فرنسيس يعلن الأم تريزا قديسةً في الكنيسة الكاثوليكيَّة تقديرًا لخدماتها وتضحياتها الإنسانية.





* 2017 - فيضاناتٌ موسميَّة تتسبب بِمقتل قرابة 1,300 شخص في كُلٍ من الهند وباكستان والنيبال وبنغلاديش.





* 2017 - المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة تُصدرُ بيانًا تُطالب فيه لجنة جائزة نوبل بِسحب جائزتها للسلام من رئيسة وزراء ماينمار أون سان سو تشي بعد اتهامها بدعم المجازر ضد المسلمين في بلادها.





* 2018 - إعصار جيبي الاستوائي يضرب اليابان مُخلفًا 16 قتيلًا وأضرارًا كبيرة في منطقة كانساي.









** مواليد





* 1768 - الفيكونت دوشاتوبريان، أديب وشاعر فرنسي.





* 1824 - أنطون بروكنر، مؤلف موسيقي نمساوي.





* 1833 - كريستوف فريدريش هيغيلماير، فيزيائي وعالم نبات ألماني.





*1896 - أنطونين أرتو، شاعر وممثل فرنسي.

* 1913 - كنزو تانغه، مهندس معماري ياباني.





* 1913 - ستانفورد مور، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1972.





* 1926 - إلياس الهراوي، رئيس الجمهورية اللبنانية.





* 1934 - كليف غرانجر، اقتصادي ويلزي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2003.





* 1934 - إدوارد خيل، مغني روسي.





* 1953 - فاتح تيريم، لاعب ومدرب كرة قدم تركي.





* 1962 - شينيا ياماناكا، طبيب ياباني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2012.





* 1971 - مايك تايلور، لاعب كرة قدم أيرلندي شمالي.





* 1975 - مارك رونسون، موسيقي إنجليزي.





* 1976 - دنيلسون ناسيمينتو، لاعب كرة قدم برازيلي.





* 1979 - أحمد إيراج، ممثل كويتي.





* 1979 - نادين الراسي، ممثلة لبنانية.





* 1981 - ريتشارد غارسيا، لاعب كرة قدم أسترالي.





* 1983 - منة فضالي، ممثلة مصرية.









** وفيات





* 1063 - طغرل بك، سلطان سلجوقي.





* 1963 - روبرت شومان، رئيس وزراء فرنسا.





* 1965 - ألبرت شوايتزر، فيلسوف ألماني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1952.





* 1982 - إبراهيم سعفان، ممثل مصري.





* 1997 - ألدو روسي، معماري إيطالي.





* 2006 - جاشينتو فاكيتي، لاعب كرة قدم إيطالي ورئيس نادي إنتر ميلان.





* 2006 - ستيف إروين، خبير بالطبيعة وشخصية تلفزيونية أسترالية.





* 2010 - محيي الدين اللباد، رسام وفنان تشكيلي مصري.





* 2011 - عائشة بنت محمد الخامس، أميرة علوية من الأسرة المالكة في المغرب.





* 2015 - أبو فهد وحيد البلعوس، شيخ دُرزي سُوري مُعارض للنظام.









** أعياد ومناسبات





* عيد المهاجرين في الأرجنتين.



