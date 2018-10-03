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المصري يكتفي بالتعادل السلبي أمام فيتا كلوب ويصعب مهمته في نصف نهائي الكونفدرالية

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:49 م
المصري يكتفي بالتعادل السلبي أمام فيتا كلوب ويصعب مهمته في نصف نهائي الكونفدرالية
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الفجر الرياضي
 

حسم التعادل السلبي  نتيجة مباراة المصري وفيتا كلوب الكونغولي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

 

وتبادل الفريقين الهجمات خلال الشوط الأول.

 

وفي الشوط الثاني لم يختلف اللقاء كثيرا، وتعرض إسلام عيسى صانع ألعاب المصري للإصابة في الدقيقة 67 من عمر اللقاء ليغادر المباراة.


وسيخوض المصري مباراة العودة في الكونغو بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية للتأهل لنهائي الكونفدرالية.

المزيد عن: كورة رياضة دور نصف النهائي المصري وفيتا كلوب افريقي
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