"هاني رمزي": الجانب الأخلاقي مهم جدًا قبل ضم أي لاعب للمنتخب الوطني

قال هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، إن الجانب الأخلاقي مهم جدًا قبل ضم أي لاعب للمنتخب الوطني، معقبًا: "الأخلاقيات دي حاجة مهمة في أي لاعب حتى لو صاحب مهارة عالية".



وأوضح "رمزي"، في حواره ببرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد، الأربعاء: "نطمح للذهاب لكأس العالم في كل دورة، ويكون أدائنا مشرفًا، ولا نكتفي فقط بفرحة الصعود".



وتابع: "حظوظ أي لاعب مصري يشارك في دوري الدرجة الثانية بأوروبا، أكبر من أي لاعب في الدوري المصري، لأن مستوى التدريب في إنجلترا وغيرها أفضل بكثير من مصر"، موضحًا أن الجهاز الفني بدأ سياسة الإحلال والتجديد في المنتخب.

