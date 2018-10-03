ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"هاني رمزي": الجانب الأخلاقي مهم جدًا قبل ضم أي لاعب للمنتخب الوطني

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:46 م
هاني رمزي: الجانب الأخلاقي مهم جدًا قبل ضم أي لاعب للمنتخب الوطني
هاني رمزي
طباعة
أمنية فوزي
 
قال هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، إن الجانب الأخلاقي مهم جدًا قبل ضم أي لاعب للمنتخب الوطني، معقبًا: "الأخلاقيات دي حاجة مهمة في أي لاعب حتى لو صاحب مهارة عالية".

وأوضح "رمزي"، في حواره ببرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد، الأربعاء: "نطمح للذهاب لكأس العالم في كل دورة، ويكون أدائنا مشرفًا، ولا نكتفي فقط بفرحة الصعود".

وتابع: "حظوظ أي لاعب مصري يشارك في دوري الدرجة الثانية بأوروبا، أكبر من أي لاعب في الدوري المصري، لأن مستوى التدريب في إنجلترا وغيرها أفضل بكثير من مصر"، موضحًا أن الجهاز الفني بدأ سياسة الإحلال والتجديد في المنتخب.
المزيد عن: هاني رمزي مصر كرة قدم رياضة توك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
6
x
18:55
1
سرفينا زفيزدا
لوكوموتيف موسكو
0
x
18:55
1
شالكه
أتلتيكو مدريد
2
x
21:00
1
كلوب بروج
بوروسيا دورتموند
2
x
21:00
0
موناكو
توتنهام
2
x
21:00
4
برشلونة
بي إس في آيندهوفن
1
x
21:00
2
انتر ميلان
نابولي
1
x
21:00
0
ليفربول
بورتو
1
x
21:00
0
جالطة سراي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
إنييمبا - نيجيريا
0
x
15:00
1
الرجاء الرياضي - المغرب
المصري البورسعيدي
0
x
21:00
0
فيتا كلوب
الدوري المصري
بيراميدز
3
x
18:00
3
بتروجيت
طلائع الجيش
1
x
21:00
2
وادي دجلة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/3/2018 11:09:36 PM