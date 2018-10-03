جولة مع الفنانين.. شيرين عبد الوهاب تطرح بوستر ألبومها الجديد

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم بما يدور في حياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، وتأتي المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعل متابعيهم يحرصون على التعليق على تلك التدوينات.









وفي السطور التالية ترصد "الفجر" عبر جولة داخل صفحات الفنانين أبرز ما جاء في صفحاتهم اليوم الأربعاء.





شيرين عبد الوهاب تطرح بوستر ألبومها الجديد





طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب بوستر ألبومها الجديد "نساي" عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنة بدء الحملة الدعائية للألبوم الخاص بها قبل يومين، بعد فترة من التأجيلات.





وقررت شيرين عبد الوهاب طرح ألبومها الجديد "نساى" فى أكتوبر الحالي وتحديدا فى نفس يوم عيد ميلادها بعد انتهاء كافة المراحل الخاصة بالألبوم، وبدء حملة الترويج له.





عمرو دياب يطرح ألبومه في سوق الـ CD





أعلن الفنان عمرو دياب عبر حسابه على "إنستجرام" عن طرح النسخة الأصلية من ألبومه الجديد "كل حياتي" في سوق الـCD، بداية من بعد غد، الجمعة "5 أكتوبر".





وشارك الهضبة، نسخة من الألبوم، وعلق عليها كاتبا: "احصل علي النسخة الأصلية من ألبوم #عمرو_دياب الجديد #كل_حياتي ابتداءً من الجمعة 5 أكتوبر".





ويأتي ذلك بعد حجب إدارة يوتيوب أغاني ألبوم "كل حياتي" بعد يومين فقط من طرح الألبوم عبر موقع الفيديوهات الشهير، ولم يتم إلى الآن كشف سبب الحجب.





مايا دياب تعيد غناء نور العين للهضبة





أعادت الفنانة اللبنانية مايا دياب، غناء أغنية الهضبة عمرو دياب "يا نور العين"، مع النجم العالمى مسارى، ومغنى الراب الأمريكي فرنش مونتانا، وذلك بتوزيع جديد.





وطرحت مايا الأغنية عبر حسابها بموقع تبادل الصور "انستجرام"، وحققت حتى الآن 2.5 مليون استماع.





محمد رمضان يحتفي بطفل يقلده





شارك الفنان محمد رمضان جمهوره صورة لطفل مصري يقلده في التحية العسكرية، وذلك عندما تطوع للخدمة العسكرية في الجيش المصري.





وكتب "رمضان"، من خلال حسابه الشخصي على "تويتر": "أهو البطل ده اختار يقلد شخصيتي الحقيقية، مش مجرد شخصية بمثلها في فيلم أو مسلسل.. في مصر الأطفال أبطال.. تحيا مصر جيشًا وشعبًا".



