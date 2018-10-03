غادة عامر: ثلثي الأسر المصرية تعتمد بشكل أساسي على المرأة

قالت الدكتورة غادة عامر، نائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن المرأة لديها مواهب متعددة، وتستطيع القيام بمهام كثيرة في وقت واحد، وإن الناس في مجتمعنا ينظرون إلى المرأة بأنها خلقت لتكون أم، وتلك رسالة عظيمة، ولكن المرأة تستطيع القيام بأشياء كثيرة.



وأوضحت في حوارها ببرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد، الأربعاء، أن القيادة السياسية تدعم المرأة، ولدينا وزيرات في الحكومة، وعضوات في البرلمان، وأن ثلثي الأسر المصرية تعتمد بشكل أساسي على المرأة.



وتابعت: "المرأة مخها منظم، ولدينا مشكلة في المجتمع العربي وهي عدم الثقة في المرأة، وللأسف في العالم كله المرأة لا تمثل النسبة المستحقة لمكانتها في البرلمانات والحكومات".