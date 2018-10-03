ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ميركل تلتقي نتنياهو في القدس قبل المشاورات الحكومية

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:18 م
ميركل تلتقي نتنياهو في القدس قبل المشاورات الحكومية
أنجيلا ميركل
طباعة
وكالات
 
التقت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة القدس مساء اليوم الأربعاء، في أول جلسة لتبادل الرأي بين الجانبين قبل انطلاق المشاورات بين الحكومتين الألمانية والإسرائيلية.



وتبدأ المشاورات الرسمية التي تشارك فيها جميع وزارات الحكومة الألمانية، غداً الخميس، والتي تتناول القضايا المتعلقة بالسياسة الأمنية والخارجية، بالإضافة إلى قضايا إقليمية، ويعد الاتفاق النووي مع إيران أحد أوجه الخلاف الرئيسية بين ألمانيا وإسرائيل.



وكانت الولايات المتحدة انسحبت من جانب واحد من الاتفاق وهو ما حظى بترحيب إسرائيلي، وفي المقابل، تتمسك ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي بالإبقاء على الاتفاق الذي تم توقيعه في 2015، ويتهم نتانياهو المستشارة الألمانية بانتهاج سياسة مهادنة تجاه إيران.



وكما تعد سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من المواضيع الخلافية بين الجانبين، وتبدي إسرائيل قلقا حيال تنامي معاداة السامية في ألمانيا.
المزيد عن: نتنياهو تلتقي المشاورات القدس الحكومية أنجيلا ميركل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
6
x
18:55
1
سرفينا زفيزدا
لوكوموتيف موسكو
0
x
18:55
1
شالكه
أتلتيكو مدريد
2
x
21:00
1
كلوب بروج
بوروسيا دورتموند
2
x
21:00
0
موناكو
توتنهام
2
x
21:00
4
برشلونة
بي إس في آيندهوفن
1
x
21:00
2
انتر ميلان
نابولي
1
x
21:00
0
ليفربول
بورتو
1
x
21:00
0
جالطة سراي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
إنييمبا - نيجيريا
0
x
15:00
1
الرجاء الرياضي - المغرب
المصري البورسعيدي
0
x
21:00
0
فيتا كلوب
الدوري المصري
بيراميدز
3
x
18:00
3
بتروجيت
طلائع الجيش
1
x
21:00
2
وادي دجلة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/3/2018 11:19:36 PM