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متحدث "الزراعة": مصر لا تمتلك تقنية إنتاج تقاوي الخضروات

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:21 م
متحدث الزراعة: مصر لا تمتلك تقنية إنتاج تقاوي الخضروات
الدكتور حامد عبد الدايم
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كساب أحمد
 

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن إنتاج بذور الخضار تحتاج لتقنية معينة غير متوفرة بمصر، موضحًا أن مصر تمتلك العلماء القادرين على ذلك، لكن ينقصها الإمكانيات.

وتابع "عبد الدايم"، خلال تصريحات تليفزيوينة، أن عملية استيراد بذور الخضروات لا يوجد فيها أي مشكلة على الإطلاق، وفي حال حدوث أي مشكلة سيتم محاسبة المسؤولين.

وأضاف أن وزارة الزراعة تنتج التقاوي الخاصة بالقمح والقطن والذرة، ولا يوجد فيها مشكلة على وجه الإطلاق.
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