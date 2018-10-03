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وزير قطاع الأعمال: تصفية "القومية للأسمنت" كان ضرورة بسبب الخسائر

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:20 م
وزير قطاع الأعمال: تصفية القومية للأسمنت كان ضرورة بسبب الخسائر
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
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أمنية فوزي
 
أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن تصفية شركة القومية للأسمنت كان ضرورة، موضحًا أن حجم الخسائر كان كبيرًا.

وتابع "توفيق"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء،"ندعمها وندعم العمالة، ومستعدون لعمل أي شيء حتى تدور العجلة".
المزيد عن: قطاع الاعمال تصفية الشركات القومية للاسمنت الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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