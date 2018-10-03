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بعد الهاتريك.. نيمار يعادل رقم كاكا في دوري الأبطال

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 08:57 م
بعد الهاتريك.. نيمار يعادل رقم كاكا في دوري الأبطال
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منى العوضي
 

عادل نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، رقم ريكاردو كاكا كأثر لاعب برازيلي تسجيلًا في دوري الأبطال بـ 30 هدف وذلك بعد إحراز "هاتريك" في مرمى النجم الأحمر بلجراد.

وشارك نيمار في فوز فريقه على النجم الأحمر بنتيجة 6-1، اليوم الأربعاء، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل نيمار ثلاثة أهداف في مرمى النجم الأحمر خلال الدقائق (20- 22- 81) على التوالي ليعادل رقم البرازيلي كاكا ويصل للهدف رقم 30 في 49 مباراة بدوري الأبطال.

كما تخطى نيمار بعد أن أحرز ثلاثة أهداف في مرمى النجم الأحمر، رقم ريفالدو الذي سجل 27 هدفًا بدوري الأبطال.

المزيد عن: هاتريك نيمار نيمار ميلان كاكا باريس سان جيرمان
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