الناتو يتهم روسيا بزعزعة استقرار أوكرانيا

اتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، روسيا بزعزعة استقرار أوكرانيا بعد ضمها لشبه جزيرة القرم.

وقال ستولتبرج، بمؤتمر صحفي في بروكسل، عقب اجتماع لوزراء دفاع الحلف: "إن روسيا بضمها للقرم مستمرة في زعزعة الوضع في أوكرانيا"، مضيفا: "نحن نتابع الوضع في البحر الأسود، ونشعر بالقلق من أن روسيا تعرقل وتهدد حلقة النقل العادية، وتلك مشكلة لأوكرانيا".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بداية العام الجاري فرض عقوبات جديدة على مسؤولين روس و"وزراء" انفصاليين على خلفية ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا، وهو ما اعتبرته موسكو خطوة مدمرة وهددت بالرد على هذه الإجراءات.

واستهدفت هذه العقوبات المالية الجديدة 21 شخصا وتسعة كيانات، وشملت أربع مضخات صنعتها شركة "سيمنس" الألمانية وتم نقلها إلى القرم بهدف تزويده بالطاقة.