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عاجل.. الحكومة تعلن موعد إجازة ذكرى نصر أكتوبر البديل ليوم السبت

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 05:35 م
عاجل.. الحكومة تعلن موعد إجازة ذكرى نصر أكتوبر البديل ليوم السبت
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
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يحيى حلمي
 
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بأن يكون يوم الأحد الموافق 7 من أكتوبر عام 2018 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، بدلاً من يوم السبت الموافق 6 من أكتوبر عام 2018 ميلادية (عيد القوات المسلحة).


المزيد عن: ووحدات الإدارة المحلية نصر اكتوبر مجلس الوزراء عيد القوات المسلحة الدكتور مصطفى مدبولي إجازة رسمية
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