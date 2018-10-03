رئيس الأركان يلتقى نظيره السعودي والوفد المرافق له بالقاهرة

استقبل الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.





وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أكد أنه، أعقبها لقاء موسع تناول مناقشة عدد من القضايا المشتركة فى ضوء تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة وسبل دعم أفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين فى العديد من المجالات، كذلك تبادل الرؤي تجاه المستجدات والمتغيرات الراهنة على الساحتين العربية والإقليمية.





كما ترأس الجانبان اجتماعات الجلسة الختامية للجنة التعاون العسكرى المصرية السعودية المشتركة لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة التاريخية والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.





وأشاد الفريق محمد فريد بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين فى المجالات العسكرية والأمنية والتدريبات المشتركة، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل بما يدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.





من جانبة أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية على عمق العلاقات العسكرية بين البلدين وتوافق الرؤى تجاه العديد من الملفات والموضوعات المشتركة .



