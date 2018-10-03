القابضة لمياه الشرب تؤكد على تطوير منظومة الشكاوى وخدمة العملاء وتطبيق الهاتف المحمول

وأضاف أن تطبيق الهاتف المحمول 125 يتيح عدة مزايا أهمها "التعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، إرسال إشعارات للمواطنين عند تحميل التطبيق بكيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى، إرسال إشعارات بأعمال الصيانة المخططة وغير مخصصة والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، تلقى شكاوى من المواطنين والرد عليها، إمكانية التصوير الفوتوغرافى لمكان الشكوى أو الكسر وإرساله عبر التطبيق.