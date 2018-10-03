القابضة لمياه الشرب تؤكد على تطوير منظومة الشكاوى وخدمة العملاء وتطبيق الهاتف المحمول
الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 05:26 ممنى صموئيل
أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على أهمية متابعة وحل شكاوى المواطنين التي ترد الي الشركات التابعة من مصادر الشكاوى المتنوعة والتى منها (شكاوى الخط الساخن 125 - بوابة الشكاوي الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء - تطبيق الهاتف المحمول 125- الشكاوى الاعلامية).
ووجه رسلان في اجتماعه مع القائمين علي حل الشكاوي بالخطوط الساخنة بالشركات التابعة الي ضرورة ترقيم وتكويد الشكاوي بالشكل الذي يتيح سرعة متابعتها وأن تعبر عن الحجم الحقيقي للشكاوى الواردة للشركات دون تكرار.
وأكد على دعمه الكامل لتطوير منظومة الشكاوى وخدمة العملاء وتطبيق الهاتف المحمول بكافة شركات المياه مع ضرورة وضع مؤشرات أداء لقياس جودة الخدمة المقدمة عبر الهاتف المحمول ومنها "مراجعة وإبلاغ الشكاوي الواردة للتطبيق في مدة زمنية لا تتجاوز ٥ دقائق " _ الاتصال ومتابعة مقدم الشكوى فور الانتهاء من حل المشكلة من جانب الجهة المختصة في مدة زمنية لا تتجاوز ١٠ دقائق - قياس سرعة استجابة الشبكات والمعامل في حل كل شكاوي" .
وأضاف أن تطبيق الهاتف المحمول 125 يتيح عدة مزايا أهمها "التعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، إرسال إشعارات للمواطنين عند تحميل التطبيق بكيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى، إرسال إشعارات بأعمال الصيانة المخططة وغير مخصصة والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، تلقى شكاوى من المواطنين والرد عليها، إمكانية التصوير الفوتوغرافى لمكان الشكوى أو الكسر وإرساله عبر التطبيق.
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