"الأعلى للإعلام" ينسق مع شرطة المصنفات الفنية لمنع البث من خارج مدينة الإنتاج

قال أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس قام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية، بشأن تنفيذ قرار المجلس بمنع تواجد أجهزة بث خارج مدينة الإنتاج الإعلامي.





وأضاف في تصريحات صحفية، أن القرار ليس له علاقة بقناة معينة، ولكنه صدر نتيجة وجود فوضى لعدد من القنوات في الفترة الماضية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستقوم كافة القنوات بتوفيق أوضاعها، من ضمنها قناة دريم الفضائية، لافتًا إلى أن شأن القنوات الأجنبية سيكون بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات.





وتابع: "أرسلنا لكافة الشركات أمس الأول، لكافة الشركات العاملة بالخدمات الإخبارية؛ لتوفيق أوضاع القنوات التي تُبث من خلالها".



