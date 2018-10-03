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"برلماني": دور الانعقاد الرابع سيشهد تطورات في الصحة والتعليم والاقتصاد

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:56 م
برلماني: دور الانعقاد الرابع سيشهد تطورات في الصحة والتعليم والاقتصاد
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إسلام شعراوي
 
قال النائب البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، إن دور الانعقاد الرابع له أهمية كبيرة في استكمال مسيرة الإصلاح التشريعية اقتصاديًا واجتماعيًا، قائلًا: "النواب عليهم دور مهم في تنفيذ الأجندة التشريعية والرقابية".

وأضاف "ضيف"، فى تصريحات له، أن كل المجالس البرلمانية يكون دور الانعقاد قبل الأخير هام للغاية.

وتابع: "القوانين التى سيتم إصدارها فى دور الانعقاد الرابع تهم المواطنين وتراعى مصلحة المواطن البسيط والإنسان المصرى، وتمثل استكمالا لمسيرة الإصلاح السياسى والاقتصادى".

كما أوضح عضو مجلس النواب، أن أعضاء البرلمان سبقت لهم الخبرة فى اتخاذ القرارات المختلفة وسن القوانين ومحاسبة المسئولين عن التقصير فى دور الانعقادات السابقة، مُشيرًا إلى أن دور الانعقاد قبل الأخير سيشهد تغيرات شاملة فى تطوير الصحة والتعليم والاقتصاد فهم أولى أولويات المجلس قبل انتهاء فترة انعقاد الدور قبل الاخير".
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