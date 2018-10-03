"برلماني": دور الانعقاد الرابع سيشهد تطورات في الصحة والتعليم والاقتصاد

قال النائب البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، إن دور الانعقاد الرابع له أهمية كبيرة في استكمال مسيرة الإصلاح التشريعية اقتصاديًا واجتماعيًا، قائلًا: "النواب عليهم دور مهم في تنفيذ الأجندة التشريعية والرقابية".





وأضاف "ضيف"، فى تصريحات له، أن كل المجالس البرلمانية يكون دور الانعقاد قبل الأخير هام للغاية.





وتابع: "القوانين التى سيتم إصدارها فى دور الانعقاد الرابع تهم المواطنين وتراعى مصلحة المواطن البسيط والإنسان المصرى، وتمثل استكمالا لمسيرة الإصلاح السياسى والاقتصادى".



