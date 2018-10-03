النائب العام يوقع مذكرة تعاون قضائي مع نظيره البرتغالي

وقع النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق الیوم الأربعاء مع النائب العام لدولة البرتغال جوانا ماركیز فیدل مذكرة تفاھم للتعاون القضائي في حدود اختصاصاتھما ما بین النیابة العامة المصریة ونظیرتھا البرتغالیة وذلك بمقر مكتب النائب العام بالعاصمة البرتغالية لشبونة.





وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن مذكرة التفاهم تأتي دعمًا للتعاون المشترك وتعزیزًا لمعرفة أعضاء النیابة العامة بالدولتین وتطویر العدالة عن طریق تبادل الخبرات بین الجانبین في المجالات القانونیة المشتركة وإدخال التقنیات الحدیثة.





وأضاف أن ذلك يأتي أيضا في إطار التعاون بین أجھزة النیابة العامة في سائر دول العالم ، والذي لھ أبلغ الأثر في بناء القدرات وتبادل الخبرات ومكافحة الجریمة بشتى صورھا ، واهتداء برغبة الطرفین في العمل لمصلحة العدالة وإرساء دولة القانون؛ ورغبةً في مد جسورالتعاون القضائي بین البلدین.



