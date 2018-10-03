النائب العام يوقع مذكرة تعاون قضائي مع نظيره البرتغالي
الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:55 مطارق حافظ
وقع النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق الیوم الأربعاء مع النائب العام لدولة البرتغال جوانا ماركیز فیدل مذكرة تفاھم للتعاون القضائي في حدود اختصاصاتھما ما بین النیابة العامة المصریة ونظیرتھا البرتغالیة وذلك بمقر مكتب النائب العام بالعاصمة البرتغالية لشبونة.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن مذكرة التفاهم تأتي دعمًا للتعاون المشترك وتعزیزًا لمعرفة أعضاء النیابة العامة بالدولتین وتطویر العدالة عن طریق تبادل الخبرات بین الجانبین في المجالات القانونیة المشتركة وإدخال التقنیات الحدیثة.
وأضاف أن ذلك يأتي أيضا في إطار التعاون بین أجھزة النیابة العامة في سائر دول العالم ، والذي لھ أبلغ الأثر في بناء القدرات وتبادل الخبرات ومكافحة الجریمة بشتى صورھا ، واهتداء برغبة الطرفین في العمل لمصلحة العدالة وإرساء دولة القانون؛ ورغبةً في مد جسورالتعاون القضائي بین البلدین.
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