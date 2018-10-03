وزير المالية بجنوب افريقيا يكشف عن سبب إقالته

كشف وزير مالية جنوب أفريقيا "نهلانهلا نيني" أن السبب الرئيسي لإقالته من منصبه هو رفضه للاتفاقيات المقترحة لبناء مصانع للطاقة النووية في البلاد تجلب مكاسب لعائلة مقربة من الرئيس السابق.





وأثناء إدلائه بالشهادة اليوم أمام لجنة التحقيق القضائي بشأن اتهام عائلة جوبتا بالتأثير علي القرارات الحكومية، صرح نهلانهلا أن الرئيس السابق لجنوب افريقيا "جاكوب زوما" قام بإقالته من منصبه بسبب رفضه الموافقة على عقود مصانع الطاقة النووية التي ستكلف الدولة 100 مليار دولار والتي تعود بالنفع على هذه العائلة.





يُذكر أن عائلة جوبتا كانت وثيقة الصلة بالرئيس السابق "زوما" وتم اتهامها بالفساد، ويُشتبه في أنها كانت تستغل علاقتها بالرئيس السابق للتأثيرعلى تعيينات الحكومة والعقود الخاصة بأراضي الدولة.



