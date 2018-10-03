رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك والإسماعيلي

أكد أمير مرتضي، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، أنه ناديه تلقي اخطارًا من لجنة المسابقات باتحاد الكرة يخطرهم خلالها بتأجيل لقاء الزمالك مع الإسماعيلي.





وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، قررت تأجيل مباراة الزمالك والإسماعيلى، التي كان مقررًا لها السبت المقبل الموافق 6 أكتوبر، بسبب ارتباط الزمالك بمباراة السوبر المصري السعودى في نفس اليوم، أمام شقيقه الهلال السعودي بالرياض، مع إعلان مواعيد جميع مؤجلات الدوري خلال الفترة المقبلة.





ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك إلى السعودية غدًا الخميس، لخوض مباراة السوبر المصري السعودي يوم السبت المقبل.