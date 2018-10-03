محافظ بني سويف لـ"التنفيذيين": "لا مجال للبيروقراطية والمخاطبات المكتبية"



جاء ذلك بعدد من التنفيذيين ومسؤولي بعض القطاعات من وكلاء الوزارات ومديري بعض الإدارات المركزية بالديوان العام ورؤساء المدن والوحدات المحلية، حيث شدد على ضرورة البحث عن حلول غير تقليدية، وتفعيل عنصر المتابعة والرقابة والتقييم المستمر لمعدلات الإنجاز، وذلك بهدف الدفع بالموقف التنفيذي للأمام لكل المشروعات خاصة في القطاعات الحيوية التي تهم المواطن في حياته اليومية.



وخلال الإجتماع تم أستعرض الموقف التنفيذي لبعض مشروعات قطاع الطرق والكباري، مثل مشروع محور عدلى منصور والذي تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،حيث وصلت معدلات الإنجاز إلى مراحل متقدمة بنسبة 75% من المشروع.



وكلف المحافظ السكرتير العام بإعداد تقرير يتضمن حلولا عملية لتسريع معدل العمل في بعض مشروعات الطرق المتوقفة، وذلك بسبب توصيل أو رفع كفاءة المرافق لبعض المناطق خاصة خدمة مياه الشرب والصرف الصحي وهي عبارة عن خطوط طرد وشبكات كبيرة ومتداخلة.



وبحث المحافظ ماتم تنفيذه في مشروعات الصرف الصحي التي تم نهوها في أكثر من 14 قرية على مستوى المراكز السبع، ومناقشة أليات دخولها الخدمة وعملها بكامل طاقتها، والتي تتطلب تركيب الوصلات المنزلية والتي يتكفل بها المواطن للتشغيل الكامل للمشروعات والاستفادة منها.



وكلف المحافظ رؤساء المدن والقرى ببرنامج زمني محدد لنهو التوصيلات المنزلية بالتنسيق مع الأهالي، وذلك بجانب تواجد المسؤولين المعنيين من شركة المياه والهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي، مع ضرورة إطلاع السكرتير العام "أولًا بأول" بالمعوقات لسرعة تذليلها ونهو التوصيلات حسب البرنامج الزمني المحدد.



وشدد المحافظ، على الإستمرار في تذليل كافة العقبات التي تواجه منظومة العمل، ومتطلبات دعم المنظومة، لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين والشباب من المشروع القومي الذي أطلقته الدولة، مشددا على أهمية العمل بجد وتفاني من أجل تسهيل حصول الشباب على التمويل اللازم لمشروعاتهم.



قال المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف، لمسئولى الأجهزة التنفيذية ومديري ورؤساء القطاعات الخدمية بالمحافظة: "الفترة الحالية تتطلب التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد، لا وقت للبيروقراطية فى العمل من خلال المكاتبات والمخاطبات المكتبية، الأمر يتطلب عملا ميدانيا مكثفا، وإدارة جيدة للملفات">