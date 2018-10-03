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أحمد بدوي رئيسًا لـ"اتصالات النواب" بدور الانعقاد الرابع

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:43 م
أحمد بدوي رئيسًا لـاتصالات النواب بدور الانعقاد الرابع
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إسلام شعراوي
 
فاز النائب أحمد بدوي برئاسة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول وذلك بالتزكية.

كما فوز كلا من النائب يوسف الشاذلي بمقعد الوكيل الأول، والنائبة مي البطران بمقعد الوكيل الثاني، وفاز النائب أحمد زيدان بمنصب أمانة سر اللجنة.
المزيد عن: ول لجنة الاتصالات دور انعقاد الرابع تزكية بالتزكيه الانعقاد الرابع أحمد بدوي
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