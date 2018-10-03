"الاتصالات" تهبط بمؤشر مسقط 0.43% بختام التعاملات





أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم الأربعاء، متراجعاً 0.43%، بإقفاله عند مستوى 4515.67 نقطة، خاسراً 19.67 نقطة، مقارنة بـمستوياته في جلسة أمس الثلاثاء.





وضغطت الأسهم القيادية وخاصة من قطاع الاتصالات على أداء المؤشر اليوم، ليتراجع سهم أريدو 2.56%، وعمانتل 1.41%.





وتأثر المؤشر كذلك بتراجع مؤشراته القطاعية مجتمعة، وفي مقدمتها الخدمات بنسبة 0.39%، بضغط 6 أسهم، وتقدم الرؤية للتأمين المتراجعين اليوم بنسبة 2.7%، تراجع الباطنة للطاقة 1.67%.





وانخفض مؤشر القطاع المالي 0.23%؛ متأثراً بتراجع 6 أسهم، وانخفض البنك الوطني 1.63%، وبنك العز الإسلامي 1.16%.





وتجاهل القطاع المالي ارتفاع 4 أسهم، وصدارة المدينة للاستثمار للرابحين اليوم بنسبة 2.44%.









وكان مؤشر الصناعة أقل القطاعات تراجعاً اليوم بنسبة 0.1%، مع انخفاض جلفار للهندسة 1.87%، وحديد الجزيرة 0.36%.





وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 6.59 مليون سهم، مقابل 12.94 مليون بالجلسة الماضية، وانخفضت كذلك قيمة التداولات إلى 1.25 مليون ريال، مقابل 1.83 مليون ريال بجلسة أمس الثلاثاء.





وتصدر سهم ظفار لتوليد الكهرباء نشاط التعاملات حجماً وقيمةً، بتداول 1.58 مليون سهم، قيمتها 347.14 ألف ريال.





وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية المدرجة بنسبة 0.18%، لتصل إلى 18.061 مليار ريال (46.828 مليار دولار)، مقارنة بـنحو 18.094 مليار ريال (46.91 مليار دولار) بجلسة أمس الثلاثاء.



