4.81 مليار درهم مخصصات دعم برنامج "الشيخ زايد للإسكان" خلال 3 سنوات





بلغ اجمالي قيمة الأموال التي خصصت لدعم برنامج الشيخ زايد للإسكان ضمن الميزانية الاتحادية لدولة الامارات 4.81 مليار درهم خلال ثلاث سنوات الأمر الذي يعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على توفير السكن و العيش الكريم للمواطنين.





وتشمل الأجندة الوطنية التي ترتكز عليها رؤية الامارات 2021 الهادفة إلى أن تكون الدولة ضمن قائمة الأفضل في العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مجموعة من المؤشرات و منها مؤشر خاص بالإسكان إضافة إلى قطاعات التعليم، والصحة، والاقتصاد، والأمن، والبنية التحتية، والخدمات الحكومية.





وتتميز هذه المؤشرات بكونها بعيدة المدى وتقيس النتائج الرئيسية لأداء الأولويات الوطنية وتعمل في معظمها على مقارنة مرتبة دولة الإمارات في المؤشرات الدولية بدول العالم.





و يتضح من خلال الرصد أن مخصصات دعم برنامج الشيخ زايد للإسكان باتت بندا ثابتا في ميزانية دولة الامارات وعلى نحو ينسجم مع أولويات الحكومة الاتحادية بالاهتمام بحياة المواطنين ورفاههم باعتبارهم العنصر الرئيسي في التنمية الشاملة.





وفي ميزانية العام 2019 جرى تخصيص 1.61 مليار درهم لدعم برنامج الشيخ زايد للإسكان وهو المبلغ نفسه تقريبا الذي تم رصده في الميزانية للعام 2018 وكذلك العام 2017 وفقا لما تظهره الأرقام الصادرة عن وزارة المالية.





وتعد هذه الأرقام بمثابة كشف أداء للجهد التي تبذله الحكومة لتحقيق الاستقرار السكني وتوفير الحياة السعيدة والرفاهية للمواطنين بدعم من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام الإمارات.





تجدر الإشارة إلى أن برنامج الشيخ زايد للإسكان تأسس عام 1999 و يعمل ضمن استراتيجية هدفها تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين وتوفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة وذلك الى جانب ضمان تقديم جميع الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية ويعتبر البرنامج واحدا من أهم الإضافات في المشروعات و البرامج التي تهدف إلى خدمة المواطنين وتلبية حاجتهم في توفير المسكن الملائم عن طريق تقديم المنح والقروض الإسكانية للبناء أو الاستكمال أو إجراء الصيانة الضرورية والإضافات على المسكن أو مسكن حكومي ضمن مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة.



