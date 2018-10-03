أنباء عن مقتل ابن البغدادي الأصغر في غارة روسية بسوريا (صورة)

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير نشرته، الأربعاء، بمقتل الابن الأصغر لزعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في غارة جوية روسية على سوريا تعود ليوم 22 سبتمبر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن القائد العسكري العراقي جبار المعموري قوله، إن الابن الأصغر للبغدادي لقي حتفه في مخبئه خلال الغارة الروسية، دون أن يعطي أي تفاصيل حول اسمه أو سنه.

ويأتي الخبر بعد أشهر قليلة من مقتل ابن آخر لزعيم التنظيم المتطرف في القتال ضمن صفوف إرهابيي "داعش" في سوريا. ففي يوليو الماضي، لقي حذيفة البدري، ابن زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، حتفه خلال القتال ضد قوات النظام والقوات الروسية بمحطة للكهرباء في حمص بسوريا.

يذكر أن أبوبكر البغدادي، الأب لخمسة أبناء، وهو المطلوب الأول في العالم، نجا على مر السنين من عدة ضربات جوية، وأصيب مرة على الأقل بجروح، ووردت أنباء مراراً عن مقتل البغدادي أو إصابته، غير أن الخبراء ما زالوا يحذرون من أنه يتقن فن التخفي.