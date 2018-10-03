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ضبط طن ونصف محاصيل زراعية منتهية الصلاحية داخل مخزن بالموسكى

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 02:06 م
ضبط طن ونصف محاصيل زراعية منتهية الصلاحية داخل مخزن بالموسكى
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هبه عبد الحفيظ
 
ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة طن و٦٤٠كيلو محاصيل زراعية منتهية الصلاحية داخل مخزن بالموسكى.
وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها أن ى م، ٣٢سنة، مسئول عن مخزن محاصيل زراعية بدائرة قسم شرطة الموسكي يدير المخزن بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الأدمى ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

باستهداف المخزن المشار إليه أمكن ضبطه، وعثر بداخل المخزن علي كمية من المحاصيل الزراعية علي 1.640 طن محاصيل زراعية ( طماطم، خيار، لفت، جزر، برسيم، بسله، فول )(( وجميعها منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها 1000 عبوة فارغة،1000 استيكر،1 ماكينة تغليف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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