نجاح الملتقى الثاني للمسئولية المجتمعية للشركات في بورسعيد

أعرب لارس كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات، عن فخره الشديد بنجاح الشركة في جذب الملتقي الثانى للمسؤليه المجتمعيه للشركات لمدن القناة الهام ليقام لأول مرة بمحافظة بورسعيد، وهو الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على دعم جهود العمل المجتمعي في المحافظة التي ينتظرها مستقبل واعد.



ومن جانبه أوضح هاني النادي، رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية والشؤون الأمنية لشركة قناة السويس للحاويات، إن العمل الذي تقوم به الحكومة على مستوى التنمية الاقتصادية وإطلاق المشروعات الضخمة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي يدفع بقوة نحو بناء الاقتصاد القومي، لكنه يجب أن تعمل الشركات بجانبه على مضاعفة جهودها نحو تنمية المجتمع عبر جهود المسئولية الاجتماعية، خاصة وأن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والبيئة ينعكس بشكل مباشر على أعمال هذه الشركات من خلال توفير العمالة الماهرة وخلق مناخ محيط مناسب لتحقيق التقدم في حجم أعمالها.



وأشار إلى أن الشركة كان لها رؤية واضحة منذ بدء العمل بمحافظة بورسعيد تتمثل في تنمية المجتمع المحيط والاستثمار في الشباب وتخريج الكوادر عالية الكفاءة وتوفير التدريب للمساهمة في سوق العمل بشكل أفضل، وبناءًا على هذه الرؤية قامت الشركة بدراسات دقيقة لمجتمع بورسعيد لتحديد احتياجات الشباب خاصة بعدما وجدت أن معظم فرص العمل التي توفرها يتقدم لها شباب وكفاءات من خارج المحافظة، وذلك فقد أطلقت برنامج PTI والذي أسهم في تخريج كوادر وكفاءات عالية لسوق العمل وحقق هدفين هامين أولهما توفير فرص العمل للشباب بعد تلقيهم الدراسة اللازمة، وثانيًا إمداد الشركة بشباب على قدر كبير من الكفاءة من أبناء المحافظة.



وأوضح النادي أن الشركة تنظر لمجتمع بورسعيد باعبتاره شريكًا أساسيًا في مسيرة النجاح التي حققتها خلال السنوات الماضية على مستوى الأعمال الاقتصادي والجهود المجتمعية، لذلك فإنها تسعى أن تكون القمة المقبلة فرصة لتعظيم مشاركة كافة أطراف مجتمع الاعمال في دعم جهود العمل التنموي والمجتمعي بالمحافظة.



وتطرف النادى قائلًا بأننا الأن نجنثى ثمار أحد أهم مشاريعنا فى المشاكة المجتمعية،وهى مدرسة بالوظة الثانوية العامة المشتركة بقرية بالوظة –مدينة بئر العبد – محافظة شمال سيناء،حيث اثبتت النتائج الدور الهام للمدرسة والتى جعلت نسبة النجاح 100 % للعام الدراسى 2017 2018 لأول مرة،حيث أن المدرسة تتكون من خمسة طوابق و11 فصل تعليمى ومكاتب إدارية وملاعب ومكتبة واحدث المعامل فى مجال العلوم والكمبيوتر.

وكانت قد اقيمت امي الثلاثاء فعاليات الملتقى الثانى للمسؤليه المجتمعيه للشركات لمدن القناه للمرة الأولى ببورسعيد، وكانت شركة قناة السويس للحاويات الرائدة في إدارة محطات تداول الحاويات والخدمات اللوجيستية، هي صاحبة الدعوة والمبادرة لحضور المنتدى لمحافظات القناة، مساهمتا منها فى مساندة الجهود الضخمة التي تقوم بها الدولة لتنمية وتطوير محور القناة بمحافظاته الثلاثة "بورسعيد والإسماعيلية والسويس" من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ولتُمنح الشركات فرصة قوية للمشاركة بجهودها لتنمية المجتمع ومساندة هذه الجهود.



ويأتي ذلك تتويجًا للجهود المستمرة التي تقوم بها شركة قناة السويس للحاويات في دعم العمل المجتمعي والقيام بدور حيوي في صياغة مستقبل أفضل للشباب بالمحافظة، حيث تشارك كراعي بلاتيني في القمة التي بدأت فعالياتها اليوم بمشاركة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع مكتب معالي وزير التنمية المحلية نيابة عن الوزير ود. علا القبرصي، نائب رئيس الهيئة العامة للإستثمار، ود. منى كمال، الوكيل الدائم لوزارة البيئة ورئيس قطاع نوعية البيئة ولارس كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات، وهاني النادي، رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية والشؤون الأمنية لشركة قناة السويس للحاويات، وعدد ضخم من كبرى الشركات العاملة بالمحافظة التي ترغب في مشاركة قصص نجاحها فيما يتعلق بمجال العمل التنموي.



وجدير بالذكر إن فلسفة شركة قناة السويس للحاويات في مجال المسئولية المجتمعية تخدم ثلاثة محاور أساسية وهي التعليم والصحة والبيئة وهي القطاعات التي تحتاج للاهتمام من كافة الجهات نظرًا لما يمكن أن تقوم به في تنمية وعي المواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية، كما أن تحسين قطاعات هذه القطاعات في أي دولة يضمن تنشئة أجيال من الشباب على قدر كبير من الوعي والقدرة على النهوض بمستقبلها.



ومن أهم المشروعات التي قامت بها الشركة في مجال التعليم، مشروع التدريب المهني PTI والذي تم إطلاقه عام 2014 بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت مبادره اطلقتها فى 2007 "تعليم أفضل مستقبل أفضل"، لإعداد كوادر ذات كفاءة عالية من أبناء محافظة بورسعيد في مجال الموانىء والشحن والمعدات الثقيلة، ومنذ هذا التاريخ نجح البرنامج عبر توفير التدريب العملي والدراسة النظرية في تخريج نحو 600 كادرًا من خلال 4 دورات حصل منهم نحو 150 متدرب على فرص عمل حقيقية بنسبة 25% من إجمالي المتقدمين؛ ويعكس هذا المشروع الناجح ريادة شركة قناة السويس للحاويات في مساندة الشباب وتأهيل أبناء المحافظة ليكون لهم دورٌ فاعل في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية.





يذكر أن شركة قناة السويس للحاويات هي شركة مساهمة مصرية تجمع بين الاستثمار المحلي والأجنبي بدأت عام 2004 في تشغيل عملياتها كمشروع رائد في ميناء شرق بورسعيد وتقوم بتوفيرأكثر من 3000 فرصة عمل في مصر