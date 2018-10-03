خطوات سهلة لتطبيق "هايلايت" الشعر في المنزل

"الهايلايت"، هو صبغ الشعر بلونين، داكن وفاتح، وذلك بشكل منظم، ولتطبيقه في المنزل إليكِ الخطوات التالية:-





- أولاً، عليك اختيار صبغة الشعر بلون أفتح من لون شعرك. وفي كل الأحوال، عليك اختيار لون صبغة يتماشى مع لون شعرك، سواء كان بنياً أو أشقر أو أسود.





- ادهني أطراف وجهك ورقبتك بالفازلين لحماية الجلد من أي آثار أو احمرار.





- استخدمي القصدير: قسمي شعرك إلى خصلات، رفيعة أو سميكة، بحسب رغبتك، ثم قصي أوراق القصدير بشكل مستطيل وضعي الصبغة عليها، ثم أغلقي أوراق القصدير فوق بعضها البعض مرة بعد أخرى، حتى تنتهي من الخصلات كافة.



