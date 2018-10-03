فساتين زفاف تركية للعروس المحجبة (صور)

نقدم لك أجمل فساتين زفاف محجبات تركية، اختاري ما يناسب إطلالتك ونصائح بسيطة عليك اتباعها لتسهيل عليكِ هذا الأمر.





نصائح عند اختيار إطلالتك:

- الفساتين القديمة: تعود الموضة حاليًّا إلى الفساتين القديمة التي كانت رائجة في الستينيات من القرن الماضي، وكلما كان الثوب بسيطًا وعمليًّا، كلما كان أنيقًا.





- ولا ننسى أنّ التطريز وحبات الشواروفسكي يكملان إطلالة العروس.





- تحبّ بعض المحجبات أن تختار فساتين مميزة، لذلك تلجأ إلى الأثواب ذات القطعتين، أي فستان وفوقه كاب طويل وواسع من القماش واللون نفسه.





- التاج هو قطعة متوافرة للمحجبة، ويمكن أن تضعه فوق الطرحة، لتكمل طلّة الفستان.





- تعود الأكمام الواسعة والفضفاضة إلى الواجهة، تلك الأكمام تشبه أكمام العبايات، مع بعض الزخرفات على الأطراف.





- تفضّل المحجبة أن ترتدي فستانًا ضيّقًا في زفافها، لكي تُبرز قوامها الرشيق، لذلك يُعتبر الحزام قطعة ضرورية في فستان الزفاف، لكي تبدو العروس بكامل جمالها.



