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فساتين زفاف تركية للعروس المحجبة (صور)

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:33 م
فساتين زفاف تركية للعروس المحجبة (صور)
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نقدم لك أجمل فساتين زفاف محجبات تركية، اختاري ما يناسب إطلالتك ونصائح بسيطة عليك اتباعها لتسهيل عليكِ هذا الأمر.

نصائح عند اختيار إطلالتك:
- الفساتين القديمة: تعود الموضة حاليًّا إلى الفساتين القديمة التي كانت رائجة في الستينيات من القرن الماضي، وكلما كان الثوب بسيطًا وعمليًّا، كلما كان أنيقًا.

- ولا ننسى أنّ التطريز وحبات الشواروفسكي يكملان إطلالة العروس.

-  تحبّ بعض المحجبات أن تختار فساتين مميزة، لذلك تلجأ إلى الأثواب ذات القطعتين، أي فستان وفوقه كاب طويل وواسع من القماش واللون نفسه.

- التاج هو قطعة متوافرة للمحجبة، ويمكن أن تضعه فوق الطرحة، لتكمل طلّة الفستان.

-  تعود الأكمام الواسعة والفضفاضة إلى الواجهة، تلك الأكمام تشبه أكمام العبايات، مع بعض الزخرفات على الأطراف.

-  تفضّل المحجبة أن ترتدي فستانًا ضيّقًا في زفافها، لكي تُبرز قوامها الرشيق، لذلك يُعتبر الحزام قطعة ضرورية في فستان الزفاف، لكي تبدو العروس بكامل جمالها.

-  لم تعد الطرحة الضخمة مطلوبة للعروس المحجبة، بل تركّز على اللفّة الجميلة، إلى جانب طرحة بسيطة ومطرزة بـ الدانتيل، والطرحة الطويلة تسبّب إرباكًا للعروس، وغير مريحة خلال تنقّلها.
فساتين زفاف تركية للعروس المحجبة (صور)
فساتين زفاف تركية للعروس المحجبة (صور)
فساتين زفاف تركية للعروس المحجبة (صور)
فساتين زفاف تركية للعروس المحجبة (صور)
فساتين زفاف تركية للعروس المحجبة (صور)
فساتين زفاف تركية للعروس المحجبة (صور)
فساتين زفاف تركية للعروس المحجبة (صور)
فساتين زفاف تركية للعروس المحجبة (صور)
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