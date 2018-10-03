بعد اعتماده.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمين الصحي على عمال الملاحات والمحاجر

قررت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، التأمين الصحي على عمال الملاحات والمحاجر والمقاولات والتشيد والبناء، وفقًا للقانون رقم 480 لسنة 2018والذي ينص على تولي وزارة التضامن الاجتماعي تحصيل اشتراكات ‏وسددها إلى هيئة التأمين الصحي على أن يحصل المنفعة بموجب ذلك على الخدمة.

وفي أحد المؤتمرات التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، وجه بضرورة التأمين الصحي على عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات، ما دفع وزيرة الصحة، ورئيس هيئة التأمين الصحي، لدراسة الموضوع، والخروج بصدور القرار رقم 480 لسنة 2018 بشمول هؤلاء العمال ضمن منظومة التأمين الصحى، حيث أعلنت هيئة التأمين الصحي بدء ضم نحو 264 ألف عامل للمنظومة، على أن يحصلوا على الخدمات الطبية والعلاجية بعد إتمام أوراق سداد الاشتراكات، واستيفاء الأوراق المطلوبة من كل منتفع.

وفي هذا السياق، قالت رئيس هيئة التأمين الصحى، الدكتورة سهير عبد الحميد، في تصريحات صحفية، إن جميع العمال المؤمن عليهم سيحصلون على خدمة طبية وفق التغطية الصحية لهيئة التأمين الصحي، وما تقدمة من خدمات للمنتفعين، مشيرة إلى أن الخدمة سينتفع بها العامل فقط، ولا يمكن لأسرته الانتفاع بها.

وفيما يلي، ننشر أبرز المعلومات عن قانون التأمين الصحي على عمال الملاحات والمحاجر والمقاولات والتشيد والبناء .

1- يسدد صاحب العمل نسب الاشتراكات المقرر سدادها 4 % من قيمة الأجر الأساسي، ويسدد العامل 1 % من الأجر الأساسي.

2- وزارة التضامن تتولى تحصيل اشتراكات المؤمن عليهم لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى، على أن يقوم صندوق التأمين الإجتماعى بموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحى بالتوزيع الجغرافى لهذه العمالة، ليتم التوزيع على أماكن تقديم الخدمة بأفرع الهيئة المختلفة .

3- يبلغ عدد العمال المنتفعين من التأمين الصحي275 ألف و706 عامل وفقا للأعداد الواردة التي تخص عمال المقاولات والبناء والتشيد فقط، على أن تتولى وزارة التضامن الاجتماعى تحصيل اشتراكات المؤمن عليهم لصالح التأمين الصحى، لضمان استدامة التمويل وضمان قيم عادلة للاشتراكات.

4- يكون حساب الأجور التي يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي في العمليات التي يتم التعاقد عليها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا بالقرار، من خلال القيمة الكلية للمقاولة أو قيمة المبنى المراد تشييده، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية للمحجر أو الملاحة التي تستغل بطريق الإيجار، فضلا عن كمية المواد المستخلصة من المحجر أو الملاحة الذى يستغل بطريق الترخيص.

5- يحصل العامل على الخدمة من خلال كارت ذكى بجميع مستشفيات التأمين الصحى بالجمهورية، وعلى جميع الخدمات بعد إتمام سداد الاشتراكات .