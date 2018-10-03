ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سفارة المملكة بجاكرتا: لا سعوديون بين ضحايا تسونامي إندونيسيا

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:53 ص
سفارة المملكة بجاكرتا: لا سعوديون بين ضحايا تسونامي إندونيسيا
سفارة المملكة بجاكرتا
طباعة
الفجر السعودي
 

أكدت سفارة المملكة في جاكرتا، اليوم الأربعاء، عدم وجود سعوديين بين ضحايا الزلزال والتسونامي في أرخبيل إندونيسيا.

 

وكانت إندونيسيا قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي في أرخبيل سولاويسي بإندونيسيا إلى نحو 1400 قتيل، حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الإندونيسية، صباح اليوم الأربعاء، بينما تحدثت الأمم المتحدة عن احتياجات هائلة للناجين ولعمليات الإنقاذ على حد سواء.

 

وقال مدير الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث الطبيعية ويليام رامبانجيلاي: إنَّ "الحصيلة ارتفعت إلى 1374 قتيلًا و113 جريحًا".

 

وأضاف: "ما زالت هناك جثث عالقة تحت الأنقاض، لا نعرف عددها. تبقى أولويتنا العثور على ضحايا وإنقاذهم".

 

المزيد عن: محمد بن سلمان ضحايا تسونامي سلمان سفارة المملكة بجاكرتا المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
-
x
18:55
-
سرفينا زفيزدا
لوكوموتيف موسكو
-
x
18:55
-
شالكه
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
كلوب بروج
بوروسيا دورتموند
-
x
21:00
-
موناكو
توتنهام
-
x
21:00
-
برشلونة
بي إس في آيندهوفن
-
x
21:00
-
انتر ميلان
نابولي
-
x
21:00
-
ليفربول
بورتو
-
x
21:00
-
جالطة سراي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
إنييمبا - نيجيريا
-
x
15:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
المصري البورسعيدي
-
x
21:00
-
فيتا كلوب
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
18:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
21:00
-
وادي دجلة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/3/2018 11:20:06 AM