سفارة المملكة بجاكرتا: لا سعوديون بين ضحايا تسونامي إندونيسيا

أكدت سفارة المملكة في جاكرتا، اليوم الأربعاء، عدم وجود سعوديين بين ضحايا الزلزال والتسونامي في أرخبيل إندونيسيا.

وكانت إندونيسيا قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي في أرخبيل سولاويسي بإندونيسيا إلى نحو 1400 قتيل، حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الإندونيسية، صباح اليوم الأربعاء، بينما تحدثت الأمم المتحدة عن احتياجات هائلة للناجين ولعمليات الإنقاذ على حد سواء.

وقال مدير الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث الطبيعية ويليام رامبانجيلاي: إنَّ "الحصيلة ارتفعت إلى 1374 قتيلًا و113 جريحًا".

وأضاف: "ما زالت هناك جثث عالقة تحت الأنقاض، لا نعرف عددها. تبقى أولويتنا العثور على ضحايا وإنقاذهم".