أبرزها"رئيس المحكمة الدستورية يستقبل سفير جمهورية كازاخستان".. 3 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها؛ارتفاع عدد ضحايا تسونامى أندونيسيا إلى 1407 قتيلا.

رئيس المحكمة الدستورية يستقبل سفير جمهورية كازاخستان

استقبل المستشار حنفي علي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، أرمان إيسا جلاييف، سفير جمهورية كازاخستان في مصر، بحضور المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة.

وقالت المحكمة، في بيان لها، إنه جرى خلال الاجتماع بحث سبل دعم التعاون القضائي بين البلدين، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين "الدستورية العليا"، والمحكمة العليا، والمجلس الدستوري بجمهورية كازاخستان.

روسيا تسلم سوريا صواريخ "إس 300"

أعلنت روسيا أنها سلمت سوريا نظام صواريخ أرض جو من طراز إس-300 في تحد لمخاوف إسرائيلية وأمريكية من أن بيع هذه الأسلحة سيشجع إيران ويصعد الحرب السورية، حيث أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، الرئيس فلاديمير بوتين، خلال اجتماع بثته قناة روسيا 24 التلفزيونية أمس أن "العمل انتهى قبل يوم"، وأضاف أن النظام سيعزز أمن العسكريين الروس في سوريا.

كما قررت روسيا تزويد سوريا بهذا النظام على الرغم من اعتراض إسرائيل، عقب اتهام موسكو لإسرائيل بأنها تسببت بشكل غير مباشر في إسقاط طائرة عسكرية روسية في سوريا في سبتمبر.

وأبدت إسرائيل أسفها لمقتل 15 من أفراد سلاح الجو الروسي مرجعة الحادث إلى عدم الكفاءة السورية، وقالت إنها مضطرة لمواصلة اتخاذ إجراءات ضد ما يشتبه بأنها عمليات نشر قوات مدعومة من إيران عبر حدودها الشمالية.

ارتفاع عدد ضحايا تسونامى أندونيسيا إلى 1407 قتيلا

أكدّت وكالة مكافحة الكوارث فى أندونيسيا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى المؤكد من زلزال وتسونامي في جزيرة سولاويزى، إلى 1407 قتيلا.

وقالت الوكالة، إنّ أكثر من 2500 شخص أصيبوا بجروح بالغة في الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة وموجات تسونامي القاتلة يوم الجمعة الماضي، وفقاً لوكالة رويترز.