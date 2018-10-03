مايا مرسي تستقبل نائبة رئيس 'القومي للمرأة' بالأرجنتين

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم السيدة ادريانا فينستى نائب المجلس القومى للمرأة في الارجنتين، التى تزور مصر حاليا.





يهدف اللقاء التعرف على جهود وانشطة المجلس في مجال تمكين المرأة، وتبادل الخبرات والتجارب، وفرصة لتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تمكين المرأة خاصة ان لدينا الكثير من القواسم المشتركة، مستعرضة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التى أعدها المجلس وأقرها السيد رئيس الجمهورية، وتعتبر دليل مباشر على التزام مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ من تمكين المرأة، وانشاء مرصد المرأة المصرية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية من قبل الوزارات والهيئات.





وكشفت مايا مرسي عن الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ، كذلك دراسة التكلفة الاقتصادية للقضاء على العنف ، مشيرة ان نسعى لنقل هذه الدراسة الى الدول العربية، مشيرة الى وزارة التضامن الاجتماعى التي اطلقت برنامج تحت عنوان" كفاية 2 " للحد من الزياد السكانية.مؤكدة ان حملة" كفاية 2" تقدم التوعية الى الاسرة المصرية وتساعد على تصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة السائدة الخاصة بكثرة الإنجاب.





وأشارت إلى أن المجلس انتهى من إعداد مشروع قانون العنف ضد المرأة والذي يتضمن حماية للمرأة والفتاة من كافة اشكال العنف ضدها ، وهو ترجمة لما نص عليه الدستور المصري، لافته انه يوجد في مصر بيوت لإيواء المراة والفتاة التي تتعرض للعنف من الاهل او الزوج والتي تتبع وزارة التضامن الاجتماعي وتعمل هذه المقرات علي توفير الحماية والأمان وتأهيل المعرضات للعنف نفسيا وبدنيا، لافته الى حملة (التاء المربوطة سر قوتك) التى أطلقها المجلس بالتعاون مع عدد من المنظمات والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة ، حققت معدل انتشار ووصول بلغ 100 مليون و900 الف على مواقع التواصل الإجتماعى، مشيرة الى شهادات امان التى أطلقها رئيس الجمهورية و تعد هدية الرئيس للمرأة المصرية المعيلة، حيث توفر هذه الشهادة مظلة تأمينية هامة جدًا للتأمين على العمالة الحرة، وخاصة المرأة المعيلة .





كما أوضحت أن مصر اطلقت اكبر برنامج للتضامن الاجتماعى للأشد احتياجاً المعروف ببرنامج " تكافل وكرامة" ،و 90% من المستهدفين من سيدات البرنامج، مستعرضة أهم اشكال العنف التى يتضمنها القانون ، مشيرة ان هناك مراكز لاستضافة المرأة المعنفة في الارجنتين ولكن اكبر مشكلة نواجهها هو تمكين المرأة المعنفة اقتصاديا ومساعدتها على انشاء مشروع صغير او .متوسط يوفر لها مصدر للدخل.





ومن جانبها أعربت السيدة ادريانا فينستى نائب المجلس القومى للمرأة في الارجنتين عن سعادتها بالتواجد في مصر، مشيرة الى أن مشروع قانون العنف ضد المرأة في الارجنتين اخذ فترة طويلة وصلت الى 6 سنوات من اجل اقراره وتنفيذه في جميع مقاطعات الارجنتين، مشيرة إلى أنه نظرا لطبيعة الحكم في الارجنتين نجد صعوبه ليس فقط في تعميم القوانين على مستوى المقاطعات، ولكن ايضاً فيما يتعلق بتنفيذ الانشطة والبرامج، مشيره الى انه يتم اعداد تقارير عن العنف ضد المرأة بشكل منتظم ، بالإضافة الي انه بصدد اعدد اول دراسة عن التكلفة الاقتصادية للعنف، لافته الي امكانية الاستفادة من الدراسة التى اصدرها المجلس القومى للمرأة في مصر في هذا الشأن.





كما أشارت إلى مرصد المرأة في المجلس القومى للمرأة بالارجنتين والذي يرصد كل ما ينشر في وسائل الاعلام عن المرأة ومنها اشكال العنف ضد المرأة وترسيخ النظرة النمطية للمرأة في المجتمع، مشيرة الى برنامج تنظيم الاسرة بالارجنتين ، مؤكدة ان القانون هناك ينص على الحقوق الانجابية للمرأة و الحق في الحصول على وسائل تنظيم الاسرة بالمجان، بالإضافة الي انها كانت حريصة على القيام بزيارة للمجلس القومى للمرأة في مصر من اجل الاستفادة من خبراته وتجاربه في مجال تمكين المرأة، وذلك ضمن الزيارة الخاصة التى تقوم بها الى مصر بهدف السياحة موضحة ان اغلب البرامج التى تنفذها مصر في مجال تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعيا يتم تنفيذها في الارجنتين .