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4 تمارين تقوي عضلة القلب.. تعرف عليها

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:34 ص
4 تمارين تقوي عضلة القلب.. تعرف عليها
4 تمارين تقوي عضلة القلب
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العادات الغذائية الصحية والنشاط البدني من الإجراءات الرئيسية للوقاية من أمراض القلب، وتقليل مخاطر الإصابة بالسكري. ومن بين الأنشطة البدنية هناك 4 أنواع من التمارين تقوّي عضلة القلب، هي:

1- ركوب الدراجة يساعد على خفض ضغط الدم، وتقوية عضلة القلب، إلى جانب قوة عضلات الفخذين والركبة.

2- الرحلات وسيلة رائعة لتقوية عضلات الجسم خاصة التي تتطلّب المشي وصعود وهبوط التلال.

3- السباحة من الرياضات التي يمكنك ممارستها حتى الشيخوخة، لأنها لا تضع ضغطاً على المفاصل، وهي من أفضل التماري لعضلة القلب.

4- الركض وسيلة رائعة لخفض الكولسترول، وتنظيف الشرايين، وتقوية عضلة القلب.
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