مجلس الأمة الكويتي: لا ضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين والوافدين

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الأمة الكويتي النائب صلاح خورشيد، إن الحكومة الكويتية لا تنوى فرض المزيد من الضرائب أو الرسوم على المواطنين والوافدين.

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الأمة الكويتي النائب صلاح خورشيد، إن الحكومة الكويتية لا تنوى فرض المزيد من الضرائب أو الرسوم على المواطنين والوافدين.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية، عقب عرض فريق حكومى ضم وزير المالية الكويتى الدكتور نايف الحجرف، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل والدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، مع أعضاء لجنة الشؤون المالية بمجلس الأمة، لاستعراض محاور (البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية)، والذى كان قد عرض بتفاصيله على المجلس فى 6 مارس الماضى.

وأوضح خورشيد أن الفريق الحكومي أكد لأعضاء اللجنة أن برنامج الاستدامة، لا يتضمن رسوما أو ضرائب جديدة على المواطنين أو الوافدين، وإنما يهدف إلى معالجة جميع الاختلالات المالية التى تعانى منها الدولة، ويعمل على وقف الهدر والتصدى لكافة أوجه الفساد.