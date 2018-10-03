الأهلي: نحتاج المساعدة وجماهيرنا

أعرب محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي عن رضاه عن الفوز بهدفين نظيفين على وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد يوسف لبرنامج "ساعة مع شوبير": "أحمد الله على الفوز بهدفين نظيفين على وفاق سطيف حتى نأخذ المباراة الثانية بمنتهى الجدية.. حان الوقت لندرك أن المباراة على شوطين انتهى أحدها في القاهرة".

وأضاف يوسف: "الحمد لله على أننا فزنا وخرجت شباكنا نظيفة رغم أن الجماهير كانت تتمنى الفوز بعدد أكبر من الأهداف".

وتابع يوسف: "سنسعى بقوتنا لزيادة عدد جماهيرنا إذا وصلنا للمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا لأنهم سلاحنا القوي في هذه المواجهات الصعبة".

وواصل: "نحتاج مساعدة اتحاد الكرة والوقوف بجانبنا لأننا نمثل مصر في إفريقيا لذلك أتمنى تأجيل مباراة الداخلية بالدوري قبل لقاء سطيف في إياب نصف النهائي الإفريقي".







