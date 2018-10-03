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مريم الخشت: سعيدة بدوري في فيلم "ما تعلاش عن الحاجب"

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 06:09 ص
مريم الخشت: سعيدة بدوري في فيلم ما تعلاش عن الحاجب
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هالة الشحات
 

كشف صناع فيلم "ماتعلاش عن الحاجب" الحائز على جائزة أفضل فيلم عربي قصير في مهرجان الجونة السينمائي، كواليس العمل حيث قالت الفنانة مريم الخشت إن الحوار في الفيلم طبيعي جدًا وليس مفتعلًا، وهو عن حياة صديقتان يرتدين النقاب وواحدة منهن لديها مشكلة وتريد معرفة حلها دينيًا.

أضافت الخشت أنها بدأت دوبلاج من سن 10 سنوات، وتحب هذا العمل حتى الآن، كما أن المخرج تامر عشري أعطى لها مساحة كبيرة لتقدم شخصية "المنتقبة" بشكل مميز، كاشفةً عن نصيحته لها وهي أن لا تخاف من حركة عيناها أثناء التمثيل.

تابعت أنها تتعجب من تعامل البعض مع الفيلم القصير على أنه أقل من السينما، مشددةً على أن "الفيلم فيلم"، وأنها ترى من يريد تقديم فيلم قصير أنهم يريدون تقديم فن حقيقي.

شددت "الخشت" خلال حوار لها ببرنامج "هنا العاصمة" الذي قدمته الإعلامية ريهام إبراهيم، على أنها سعيدة بدورها في الفيلم وأنها نالت هذه الفرصة، وذلك على الرغم من أنها حققت نجاحًا خلال الدراما الرمضانية.

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